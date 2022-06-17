Диетолог назвала способ защитить кожу от солнца при помощи еды

Диетолог, член американской профессиональной ассоциации диетологии и питания Лиза Афинская назвала эффективный способ защититься от вредных солнечных лучей с помощью еды. В интервью для «Доктор Питер» она объяснила, как морковка, креветки и другие продукты могут помочь обгоревшей коже.

Диетолог отмечает, что пребывание под палящим солнцем не лучшим образом сказывается на коже, поскольку ультрафиолет ускоряет процесс старения и увеличивает риск развития меланомы. Для профилактики онкозаболеваний кожи, кроме использования кремов с SPF для защиты тела от солнечных лучей, она рекомендует включить в рацион некоторые продукты.

Так, употребляя в пищу помидоры, арбузы, грейпфруты, морковь и болгарский перец, можно помочь коже быстрее восстановиться. В этих продуктах, объясняет она, содержится ликопин, который является мощным антиоксидантом. Кроме того, по словам Афинской, полезным будет включить в рацион морковь, тыкву и сладкий картофель, так как в них присутствует бета-каротин, который уменьшает чувствительность кожи к ультрафиолету.