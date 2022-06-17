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1 час назад

Раскрыты полезные свойства вишни и черешни

Мослента

Полезные свойства вишни и черешни раскрыл в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинсбург. Они, по мнению специалиста, способствуют более скорому засыпанию, повышают качество и увеличивают продолжительность сна.

Раскрыты полезные свойства вишни и черешни
Фото: МослентаМослента

«Предполагается, что это связано с мелатонином, который в небольшом количестве содержится в обоих ягодах. Также это связано с аминокислотой триптофаном, который является предшественником серотонина и мелатонина в организме», — сказал Гинсбург.

По словам врача, употребление черешни и вишни защищает от общих проявлений воспаления. Человек дольше сохраняет молодость, энергичность, у него улучшается работа головного мозга. Кроме того, эти плоды оказывают положительное влияние на сердце, сосуды, суставы, а также могут быть средством профилактики онкологии. «В развитии опухоли тоже имеется компонент воспаления и он считается критическим. Если его мало, опухоли образуются реже», — уточнил врач.

Эти продукты богаты витаминами и минералами, в их составе, например, много витамина В и магния. При этом, несмотря на полезные свойства, за один раз врач рекомендует съедать не более 300-400 граммов вишни или черешни.

Еда,
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