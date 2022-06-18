Молоко с какой жирностью лучше и полезнее

Правильно выбранный напиток поможет избавиться от отёков и укрепить иммунитет.

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Молоко — важная часть продуктовой корзины. Это не только вкусный продукт и основа многих блюд, но и природный источник легкоусвояемого белка, аминокислот, витаминов и минералов. На полках магазинов представлен широкий выбор молока, но какое самое вкусное и почему важна жирность?

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Чем полезно молоко

Молочнокислые бактерии и молочный жир полезны для организма человека. В молочном жире содержатся:

незаменимые жирные кислоты;

моно- и полиненасыщенные жиры;

лецитин;

жирорастворимые витамины А, Е, и D;

кальций и фосфор, которые необходимы для полноценного метаболизма.

В натуральном молоке есть и витамин холин — это вещество необходимо для здорового сна и мышечной активности и обладает рядом полезных свойств:

укрепляет память;

поддерживает структуру клеточных мембран;

передает нервные импульсы;

снимает воспаления;

принимает активное участие в жировом обмене.

Лактоглобулины молока обладают антибиотическими свойствами и имеют прямое отношение к образованию антител, то есть поддерживают наш иммунитет.

Какой жирности бывает молоко

На прилавках магазинов можно увидеть молоко с разными процентными показателями: 0%, 1%, 2,5%, 3,2% и так далее. Эти числа указывают на количество жира, содержащегося в 100 мл молока.

Жирность влияет на вкус, калорийность и свойства продукта. Чем жирнее молоко, тем выше его пищевая ценность. Например, в 0,5 л молока жирностью 3,2% содержится суточная норма кальция и 30% дневной нормы углеводов. Такое молоко положительно влияет на микрофлору кишечника и помогает укреплению иммунитета.

Но если ваш организм плохо усваивает молочные жиры, лучше выбрать продукт 1%-ной жирности. А 2,5%-ное молоко обладает легким мочегонным эффектом, его рекомендуют пить тем, кто хочет вывести из организма токсины, избавиться от отеков и укрепить суставы.

В среднем стакан молока жирностью 2,5% — это 150 ккал, 8 г жира, 13 г углеводов и 8 г белка. В аналогичной порции обезжиренного продукта — только 86 ккал, вовсе нет жиров, а углеводов и белков примерно столько же, сколько и в цельном.

Молоко какой жирности полезнее

Все молоко можно поделить на четыре категории жирности.

Нежирное или обезжиренное

К этой категории относят молоко жирностью до 1%. В нем вдвое меньше полезных веществ и витаминов, нет кальция и витамина D. Этот напиток можно выбрать лишь по медицинским показаниям, например, при диете или ожирении.

Маложирное

Молоко жирностью от 1% до 2%. У него приятный вкус, достаточный процент жира и средняя калорийность, в нем сохранены витамины и питательные вещества.

Среднежирное

Молоко жирностью от 2,5% до 3,5%. Это средний показатель жирности домашнего молока, который выбирают при покупке фасованной продукции. В качестве нормы жирности молока у коровы принят показатель в 3,4%. Такое молоко признано наиболее подходящим для человека. Даже после обработки — пастеризации и кипячения — в нём сохраняется больше всего пользы.

Молоко входит в число немногих продуктов, обладающих желчегонным действием, в том числе поэтому его используют при приготовлении завтраков. Такой эффект обеспечивают капли молочного жира. А обезжиренный продукт в этом случае будет бесполезен при борьбе с отеками. Если вы не испытываете проблем со здоровьем, рекомендуется пить цельное молоко жирностью 2,5-3,2%.

Жирное

Это молоко с жирностью выше 4,5%. В магазинах найти натуральное жирное молоко весьма сложно, так как часто производители намеренно добавляют в него собранный молочный жир, чтобы получить высокий процент. Деревенское и фермерское молоко в 90% случаев имеет именно такой процент жирности.

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Кому нельзя пить молоко

Несмотря на всю пользу молока, есть ряд поводов ограничить употребление этого продукта или исключить его из рациона:

лактазная недостаточность;

аллергия к белку цельного молока — казеину;

мочекаменная болезнь;

ожирение и проблемы с обменом веществ;

желчнокаменная болезнь.