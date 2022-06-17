Назван способ распознать «картофельную болезнь» хлеба

Хлеб, купленный в магазине, может быть заражен бациллами. На это обратили внимание покупателей специалисты Роспотребнадзора.

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«Картофельную болезнь» хлебобулочных изделий вызывают споры картофельной (Bacillus mesentericus) и сенной (Bacillus subtilis) палочки. Они широко распространены в природе и остаются в хлебе даже после его выпечки, так как устойчивы к высоким температурам.

Как правило, эти бациллы появляются в несдобных изделиях из пшеничной муки и муки второго сорта. А попадают они в нее в процессе помола, а также в том случае, если технология приготовления продукта была нарушена. Низкая кислотность продукта, повышенная влажность в цехах, а также большая масса хлебобулочного изделия – тоже факторы риска.

В условиях летней жары наблюдается взрывной рост бактерий. Поэтому вероятность купить зараженный белый хлеб возрастает.

Если вы чувствуете, что хлеб имеет затхлый запах, вероятнее всего, он заражен спорами картофельной и сенной палочки. Корочка такого изделия теряет упругость, а мякиш становится вязким, похожим на слизь. Признаки заражения появляются спустя двое суток после выпечки.

Считается, что картофельная палочка не опасна для человека. Однако испорченный хлеб все-таки рекомендуется утилизировать. Если из него сделать сухари, то дальнейшее употребление их в пищу может спровоцировать расстройство кишечника и аллергию, предупредили в Роспотребнадзоре.