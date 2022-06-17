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2 часа назад

Ботаник перечислил полезные блюда с одуванчиками

Lenta.ru

Ботаник Мо Уайлд, автор книги «Дикоросы лечат», перечислил полезные блюда, в которые можно добавить одуванчики. Его слова приводит издание Express.

Ботаник перечислил полезные блюда с одуванчиками
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Одуванчик, рассказывает Уайлд, известен как природное мочегонное средство, а значит, при отсутствии возражений со стороны врача, может быть использован разово для уменьшения утренней отечности под глазами и в ногах, а также для снижения артериального давления. Промытые листья одуванчиков с горьковатым привкусом ботаник призвал добавлять в салаты, пироги и бутерброды.

Желтые лепестки цветов, продолжает он, можно использовать для приготовления уксуса для заправки салата, а также добавлять в омлеты и ризотто в качестве приправы и украшения. Горький зеленый чашелистик одуванчика в пищу не годится, подчеркнул Уайлд.

Ботаник также предостерег от сбора одуванчиков вблизи оживленных трасс, так как эти растения будут загрязнены выхлопами.

Еда,
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