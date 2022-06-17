Перечислены продукты для профилактики рака

Вероятность развития онкологических заболеваний можно снизить с помощью изменений в рационе, считает врач диетолог-эндокринолог Наталья Лазуренко. В интервью «Вечерней Москве» она перечислила продукты, которые желательно включить в свое меню.

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Эксперт рекомендовала обратить внимание на принципы средиземноморской диеты.

«В ней присутствует достаточно большое количество растительных масел, жирной рыбы. В идеале рыба должна быть некрупной и морской, океанической. Тогда это вообще будет замечательно для организма», — отметила врач.

Грубая клетчатка и злаки, например, в виде отрубей, также должны присутствовать в рационе. Эксперт рекомендовала не увлекаться термообработкой продуктов. По ее словам, менее переработанная и простая пища легче усваивается организмом.

Также диетолог призвала наладить питьевой режим.

«Если человек не пьет воду, у организма больше сложностей. Любой продукт превращается в водорастворимый элемент прежде, чем всасывается в кишечнике. Если у него нет водной нагрузки, будет провокация кишечника, могут развиться аутоиммунные состояния. Все, что мы едим, усваивается именно в кишечнике», — объяснила специалист.

Фрукты и овощи, будучи источником волокон, помогают снизить вероятность раковых заболеваний, убеждена диетолог. Например, содержащийся в персиках пектин не дает каловым массам долго находиться в кишечнике и стимулирует его перистальтику.

Эксперт рекомендовала отказаться от табакокурения (в том числе с использованием систем нагревания табака), избегать злоупотребления алкоголем, а также продуктами, богатыми трансжирами, в частности, полуфабрикатами.

«Если одно соединение попадет в организм, ничего страшного не произойдет, но если есть предрасположенность и достаточно высокая степень подавленности организма (напряженный иммунный статус, аутоиммунные состояния), то этот продукт и его систематическое употребление будут наносить конкретный вред организму», — резюмировала врач.