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1 час назад

3 бодрящих летних напитка

Eva.ru

Ищете идеальный рецепт мохито или мечтаете о бодрящим лимонаде? Пара глотков летних напитков из нашей подборки помогут вам охладиться в жаркую погоду и поднимут настроение на счет три.

3 бодрящих летних напитка
Фото: Eva.ruEva.ru

Натуральный мятный лимонад

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Это очень вкусный и полезный напиток, который обязательно оценят взрослые и дети.

Ингредиенты:
  • Мята свежая — 15-20 г
  • Лимон — 1 шт
  • Сахар — 100 г
  • Вода — 1 литр

Как готовить

Мяту моем и режем. Лимон моем, разрезаем пополам и выдавливаем из него сок. Варим мятную основу для лимонада. Для этого в кастрюлю кладем листики мяты, кожуру от лимонов и заливаем 1 литром холодной воды. Ставим кастрюлю на огонь, доводим до кипения и варим еще около 5 минут на медленном огне. Снимаем кастрюлю с плиты, добавляем сахар и перемешиваем до полного растворения сахара. Остужаем до теплого состояния, вынимаем лимонные корки, а затем процеживаем через сито или марлю. Теперь добавляем лимонный сок и убираем лимонад в холодильник до полного охлаждения. Холодный лимонад разливаем по стаканам, можно добавить к нему лед и веточку мяты — это очень украсит ваш напиток.

Освежающий безалкогольный мохито

Приготовить классный мохито, как в лучших ресторанах можно всего за 5 минут!

Ингредиенты:
  • Лайм — 1 шт
  • Мята — 12 веточек
  • Спрайт — 1 литр
  • Лед

Как готовить

Нарезаем пол лайма дольками, а пол лайма очищаем от кожуры и вместе с листочками мяты измельчаем послужным блендером (разминаем). Процеживаем через сито в графин. В графин отправляем ломтики лайма и листочки оставшийся мяты. Заливаем спрайтом и добавляем лед. Декорируем коктейль листиком мяты и ломтиком лайма — напиток готов.

P.s можно вместо лайма использовать лимон.

Кокетливый клубничный мохито

Дети от этого напитка без ума, да и взрослые все чаще в сезон клубники балуют себя этим бодрящим коктейлем.

Ингредиенты:
  • Клубника — 200гр
  • Свежая мята — 1 пучок
  • Лайм или лимон — 0,5
  • Спрайт — 1,5 л
  • Лед
  • Клубничный сироп по желанию

Как готовить

Моем и режем мяту. Лимон/лайм разрезаем пополам и выдавливаем из него сок. Смешиваем в блендере клубнику с лимоном/лаймом и мятой. Добавляем спрайт и клубничный сироп. Украшаем напиток веточками мяты и ягодами клубники — наслаждаемся напитком!

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