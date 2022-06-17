3 бодрящих летних напитка

Ищете идеальный рецепт мохито или мечтаете о бодрящим лимонаде? Пара глотков летних напитков из нашей подборки помогут вам охладиться в жаркую погоду и поднимут настроение на счет три.
Это очень вкусный и полезный напиток, который обязательно оценят взрослые и дети.
Как готовить
Мяту моем и режем. Лимон моем, разрезаем пополам и выдавливаем из него сок. Варим мятную основу для лимонада. Для этого в кастрюлю кладем листики мяты, кожуру от лимонов и заливаем 1 литром холодной воды. Ставим кастрюлю на огонь, доводим до кипения и варим еще около 5 минут на медленном огне. Снимаем кастрюлю с плиты, добавляем сахар и перемешиваем до полного растворения сахара. Остужаем до теплого состояния, вынимаем лимонные корки, а затем процеживаем через сито или марлю. Теперь добавляем лимонный сок и убираем лимонад в холодильник до полного охлаждения. Холодный лимонад разливаем по стаканам, можно добавить к нему лед и веточку мяты — это очень украсит ваш напиток.
Приготовить классный мохито, как в лучших ресторанах можно всего за 5 минут!
Как готовить
Нарезаем пол лайма дольками, а пол лайма очищаем от кожуры и вместе с листочками мяты измельчаем послужным блендером (разминаем). Процеживаем через сито в графин. В графин отправляем ломтики лайма и листочки оставшийся мяты. Заливаем спрайтом и добавляем лед. Декорируем коктейль листиком мяты и ломтиком лайма — напиток готов.
P.s можно вместо лайма использовать лимон.
Дети от этого напитка без ума, да и взрослые все чаще в сезон клубники балуют себя этим бодрящим коктейлем.
Как готовить
Моем и режем мяту. Лимон/лайм разрезаем пополам и выдавливаем из него сок. Смешиваем в блендере клубнику с лимоном/лаймом и мятой. Добавляем спрайт и клубничный сироп. Украшаем напиток веточками мяты и ягодами клубники — наслаждаемся напитком!