3 бодрящих летних напитка

Ищете идеальный рецепт мохито или мечтаете о бодрящим лимонаде? Пара глотков летних напитков из нашей подборки помогут вам охладиться в жаркую погоду и поднимут настроение на счет три.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Натуральный мятный лимонад

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Это очень вкусный и полезный напиток, который обязательно оценят взрослые и дети.

Мята свежая — 15-20 г

Лимон — 1 шт

Сахар — 100 г

Вода — 1 литр Ингредиенты:

Как готовить

Мяту моем и режем. Лимон моем, разрезаем пополам и выдавливаем из него сок. Варим мятную основу для лимонада. Для этого в кастрюлю кладем листики мяты, кожуру от лимонов и заливаем 1 литром холодной воды. Ставим кастрюлю на огонь, доводим до кипения и варим еще около 5 минут на медленном огне. Снимаем кастрюлю с плиты, добавляем сахар и перемешиваем до полного растворения сахара. Остужаем до теплого состояния, вынимаем лимонные корки, а затем процеживаем через сито или марлю. Теперь добавляем лимонный сок и убираем лимонад в холодильник до полного охлаждения. Холодный лимонад разливаем по стаканам, можно добавить к нему лед и веточку мяты — это очень украсит ваш напиток.

Освежающий безалкогольный мохито

Приготовить классный мохито, как в лучших ресторанах можно всего за 5 минут!

Лайм — 1 шт

Мята — 12 веточек

Спрайт — 1 литр

Лед Ингредиенты:

Как готовить

Нарезаем пол лайма дольками, а пол лайма очищаем от кожуры и вместе с листочками мяты измельчаем послужным блендером (разминаем). Процеживаем через сито в графин. В графин отправляем ломтики лайма и листочки оставшийся мяты. Заливаем спрайтом и добавляем лед. Декорируем коктейль листиком мяты и ломтиком лайма — напиток готов.

P.s можно вместо лайма использовать лимон.

Кокетливый клубничный мохито

Дети от этого напитка без ума, да и взрослые все чаще в сезон клубники балуют себя этим бодрящим коктейлем.

Клубника — 200гр

Свежая мята — 1 пучок

Лайм или лимон — 0,5

Спрайт — 1,5 л

Лед

Клубничный сироп по желанию Ингредиенты:

Как готовить