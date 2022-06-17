Эксперты рассказали об удивительных свойствах персиков

Персики — это не только вкусный сезонный фрукт, но и прекрасный продукт для поддержания красоты и здоровья. Персики богаты многими витаминами, минералами и полезными растительными соединениями. В них также содержится большое количество магния, фосфора, железа и некоторых витаминов группы В.

Фото: Родной город Родной город

Кроме того, этот фрукт — ценный источник антиоксидантов, которые предотвращают преждевременное старение и развитие возрастных заболеваний, передает издание Kadinvekadin.

Употребление персиков способствует здоровому пищеварению. Один плод среднего размера обеспечивает около 2 граммов клетчатки. Нерастворимая клетчатка улучшает пищеварение и уменьшает вероятность запоров.

Включение в свой рацион этого фрукта поможет стабилизировать работу сердца. Персики снижают уровень плохого холестерина и риск развития сердечных заболеваний.

С помощью персиков можно сохранить здоровье кожи. Благодаря полезным веществам и антиоксидантам кожа дольше будет радовать молодостью и красотой. Как и большинство фруктов, персики содержат полезные растительные соединения, такие как полифенолы. Это вещество помогает снизить риск возникновения онкологических заболеваний.