Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+31° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
25 минут назад

Эксперты рассказали об удивительных свойствах персиков

Родной город

Персики — это не только вкусный сезонный фрукт, но и прекрасный продукт для поддержания красоты и здоровья. Персики богаты многими витаминами, минералами и полезными растительными соединениями. В них также содержится большое количество магния, фосфора, железа и некоторых витаминов группы В.

Эксперты рассказали об удивительных свойствах персиков
Фото: Родной городРодной город

Кроме того, этот фрукт — ценный источник антиоксидантов, которые предотвращают преждевременное старение и развитие возрастных заболеваний, передает издание Kadinvekadin.

Употребление персиков способствует здоровому пищеварению. Один плод среднего размера обеспечивает около 2 граммов клетчатки. Нерастворимая клетчатка улучшает пищеварение и уменьшает вероятность запоров.

Включение в свой рацион этого фрукта поможет стабилизировать работу сердца. Персики снижают уровень плохого холестерина и риск развития сердечных заболеваний.

С помощью персиков можно сохранить здоровье кожи. Благодаря полезным веществам и антиоксидантам&nbsp;кожа дольше будет радовать молодостью и красотой. Как и большинство фруктов, персики содержат полезные растительные соединения, такие как полифенолы. Это вещество помогает снизить риск возникновения онкологических заболеваний.

Помогут персики и в части уменьшения&nbsp;симптомов аллергии. Исследования показывают, что этот фрукт обладает антигистаминными свойствами.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители