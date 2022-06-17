Эксперты рассказали, когда употребление кофе наносит вред

Иногда употребление кофе может нанести больше вреда, чем пользы. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

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Так, по словам экспертов, не стоит пить кофе после полудня, поскольку его употребление может привести к нарушению сна. Диетолог Шэрон Кацман также отметила, что после 3-4 чашек кофе может наступить обезвоживанием, поэтому рекомендуется останавливаться на двух выпитых чашках напитка.

Специалисты добавили, что кофеином не стоит увлекаться и на голодный желудок, поскольку уровень кислотности напитка может навредить людям с изжогой, рефлюксом, а также проблемами пищеварения и расстройством желудка.