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1 час назад

Эксперты рассказали, когда употребление кофе наносит вред

Мария Иглина

Иногда употребление кофе может нанести больше вреда, чем пользы. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Эксперты рассказали, когда употребление кофе наносит вред
Фото: unsplash.comunsplash.com

Так, по словам экспертов, не стоит пить кофе после полудня, поскольку его употребление может привести к нарушению сна. Диетолог Шэрон Кацман также отметила, что после 3-4 чашек кофе может наступить обезвоживанием, поэтому рекомендуется останавливаться на двух выпитых чашках напитка.

Специалисты добавили, что кофеином не стоит увлекаться и на голодный желудок, поскольку уровень кислотности напитка может навредить людям с изжогой, рефлюксом, а также проблемами пищеварения и расстройством желудка.

Ранее врач назвала роковые ошибки при приготовлении окрошки.

Еда,
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