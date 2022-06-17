Медики перечислили 5 целебных свойств малины. Ягода является мощнейшим поставщиком витамина С.
Как показали научные исследования, в первую очередь ежедневная порция малины укрепляет иммунную систему человека, продляет молодость и сохраняет здоровье кожи.
Что касается ее целебных свойств, антиоксиданты и противовоспалительные соединения в малине обеспечивают защиту от рака за блокировки размножения пораженных клеток.
Помимо этого за счет своих свойств малина активно борется с развитием диабета, ожирением, болезнями сердца и сосудов.