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33 минуты назад

Медики перечислили 5 целебных свойств малины

Inc-News

Медики перечислили 5 целебных свойств малины. Ягода является мощнейшим поставщиком витамина С.

Медики перечислили 5 целебных свойств малины
Фото: Inc-NewsInc-News

Как показали научные исследования, в первую очередь ежедневная порция малины укрепляет иммунную систему человека, продляет молодость и сохраняет здоровье кожи.

Что касается ее целебных свойств, антиоксиданты и противовоспалительные соединения в малине обеспечивают защиту от рака за блокировки размножения пораженных клеток.

Помимо этого за счет своих свойств малина активно борется с развитием диабета, ожирением, болезнями сердца и сосудов.

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