Медики перечислили 5 целебных свойств малины. Ягода является мощнейшим поставщиком витамина С.

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Как показали научные исследования, в первую очередь ежедневная порция малины укрепляет иммунную систему человека, продляет молодость и сохраняет здоровье кожи.

Что касается ее целебных свойств, антиоксиданты и противовоспалительные соединения в малине обеспечивают защиту от рака за блокировки размножения пораженных клеток.