Можно ли хранить вино в холодильнике: ответ сомелье

При выборе вина в магазине у многих обычно возникают сложности. В основном россияне обращают внимание на состав и качество упаковки, так как боятся наткнуться на суррогат или порошковый напиток. Сомелье Ольга Суркова из Самары рассказала о самых популярных мифах, связанных с вином, и объяснила, чего бояться точно не стоит.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

1. Есть пузырьки – есть шампанское

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Часто покупатели воспринимают как шампанское любое вино с пузырьками. Вообще же шампанским считается только тот напиток, который был произведен по классической технологии в провинции Шампань. Все вина с пузырьками можно поделить на два вида – игристые и искристые. Разница между ними только в технологии создания газов. В игристое вино добавляют пузырьки путем натурального брожения дрожжей и сахара. Обычно к игристым относят шампанское, просекко, каву и франчакорту. А вот искристые вина создают так же, как лимонад, насыщая жидкость диоксидом углерода при высоком давлении.

2. Диоксид серы опасен для жизни

Такое страшное словосочетание, как «диоксид серы», в составе вина отпугивает многих потребителей. На самом деле в этом нет ничего опасного. Во-первых, количество данного компонента строго регулируется ГОСТом, а во-вторых, диоксид серы – это всего лишь природный консервант, который присутствует в сухофруктах и даже консервах.

3. Розовое вино – это смесь белого и красного

Вино приобретает свой цвет от времени реакции сока и кожицы винограда, отмечает сомелье Ольга Суркова. Розовое вино получается тогда, когда виноград и его кожу настаивают в напитке непродолжительное время.

4. Металлической пробкой закрывают только плохое вино

Раньше пробки для вин делали лишь из пробкового дерева. Сейчас производители используют их только как традицию, а не гарант качества для напитка. Стоит помнить, что деревянная пробка повышает стоимость вина, но никак не влияет на его качество. К тому же пробка из дерева может быть заражена грибком, если будет нарушена технология ее высушивания. Поэтому сомелье призывает не отказываться от обычных завинчивающихся металлических пробок или крышек в винной бутылке.

5. Чем вино старше, тем оно лучше

Эксперт делает акцент на том, что не все вина нужно настаивать. Да, есть некоторые напитки, которые лучше употреблять «повзрослевшими», но большинство вин разливают молодыми. Например, розовые и зеленые вина пьют до года, белые – от двух до трех лет, а красные уже от трех до пяти.

6. Вино в холодильнике не может испортиться

Если вы тоже любите оставить бутылочку вина после праздника в холодильнике, то зря. На алкоголь негативно влияют вибрации, которые создает холодильник, а также все находящиеся в нем продукты, источающие свои запахи. Проще говоря, бутылку без крышки не стоит ставить в холодильник вообще, а если пробка от напитка сохранилась, то хранить его можно не больше двух дней, сообщает «63.ru».

7. Вино в коробках не будет качественным

Сомелье отмечает, что вина в коробках – это просто самый обычный напиток и претензий к нему нет. Оно, конечно, будет несколько отличаться своим качеством от более дорогого вина, но точно не окажется контрафактом или отравой.

8. Половина вин в магазине сделаны из порошка

Почему-то многие покупатели считают, что вино можно создать из порошка. Но эксперт настаивает на том, что порошковых вин просто не существует: такая технология создания напитка будет очень сложной. Никакой производитель не станет специально заниматься сублимированием, так как ему проще и дешевле взять обычный виноград и сделать вино.