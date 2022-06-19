Можно ли хранить вино в холодильнике: ответ сомелье

При выборе вина в магазине у многих обычно возникают сложности. В основном россияне обращают внимание на состав и качество упаковки, так как боятся наткнуться на суррогат или порошковый напиток. Сомелье Ольга Суркова из Самары рассказала о самых популярных мифах, связанных с вином, и объяснила, чего бояться точно не стоит.
Часто покупатели воспринимают как шампанское любое вино с пузырьками. Вообще же шампанским считается только тот напиток, который был произведен по классической технологии в провинции Шампань. Все вина с пузырьками можно поделить на два вида – игристые и искристые. Разница между ними только в технологии создания газов. В игристое вино добавляют пузырьки путем натурального брожения дрожжей и сахара. Обычно к игристым относят шампанское, просекко, каву и франчакорту. А вот искристые вина создают так же, как лимонад, насыщая жидкость диоксидом углерода при высоком давлении.
Такое страшное словосочетание, как «диоксид серы», в составе вина отпугивает многих потребителей. На самом деле в этом нет ничего опасного. Во-первых, количество данного компонента строго регулируется ГОСТом, а во-вторых, диоксид серы – это всего лишь природный консервант, который присутствует в сухофруктах и даже консервах.
Вино приобретает свой цвет от времени реакции сока и кожицы винограда, отмечает сомелье Ольга Суркова. Розовое вино получается тогда, когда виноград и его кожу настаивают в напитке непродолжительное время.
Раньше пробки для вин делали лишь из пробкового дерева. Сейчас производители используют их только как традицию, а не гарант качества для напитка. Стоит помнить, что деревянная пробка повышает стоимость вина, но никак не влияет на его качество. К тому же пробка из дерева может быть заражена грибком, если будет нарушена технология ее высушивания. Поэтому сомелье призывает не отказываться от обычных завинчивающихся металлических пробок или крышек в винной бутылке.
Эксперт делает акцент на том, что не все вина нужно настаивать. Да, есть некоторые напитки, которые лучше употреблять «повзрослевшими», но большинство вин разливают молодыми. Например, розовые и зеленые вина пьют до года, белые – от двух до трех лет, а красные уже от трех до пяти.
Если вы тоже любите оставить бутылочку вина после праздника в холодильнике, то зря. На алкоголь негативно влияют вибрации, которые создает холодильник, а также все находящиеся в нем продукты, источающие свои запахи. Проще говоря, бутылку без крышки не стоит ставить в холодильник вообще, а если пробка от напитка сохранилась, то хранить его можно не больше двух дней, сообщает «63.ru».
Сомелье отмечает, что вина в коробках – это просто самый обычный напиток и претензий к нему нет. Оно, конечно, будет несколько отличаться своим качеством от более дорогого вина, но точно не окажется контрафактом или отравой.
Почему-то многие покупатели считают, что вино можно создать из порошка. Но эксперт настаивает на том, что порошковых вин просто не существует: такая технология создания напитка будет очень сложной. Никакой производитель не станет специально заниматься сублимированием, так как ему проще и дешевле взять обычный виноград и сделать вино.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в России создали вино для похудения. Напиток обладает специальными жиросжигающими и антиоксидантными эффектами. Большинство полезных свойств такого вина достигается с помощью добавления специального гриба Eurotium cristatum.