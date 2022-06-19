10 продуктов, которые могут влиять на настроение

На ваше эмоциональное состояние оказывает влияние и пища, которую вы едите. Поэтому важно внимательно следить за тем, какие продукты и напитки входят в ваш рацион. Некоторые из них способны привести даже к депрессии.

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Есть целый ряд продуктов, из-за которых вы можете столкнуться с депрессией или тревогой. Всё дело в том, что в их состав входят такие вещества, как сахар, подсластители, трансжиры и т.п.

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Промышленно переработанные продукты. К ним относятся, например, жареные блюда, переработанное мясо, сладости, выпечка, очищенные злаки, жирные молочные продукты. Из-за них у вас может возникнуть депрессия или беспокойство. Вместо этого специалисты рекомендуют есть больше фруктов, овощей, клетчатки, рыбы.

Соевый соус. Если у вас повышенная чувствительность к глютену, то от этого соуса лучше отказаться. В противном случае у вас разовьётся тревожность и депрессия.

Фруктовые соки и нектары. Такие напитки быстро повышают уровень глюкозы в крови и также быстро его понижают, что приводит к голоду и плохому настроению. Поэтому специалисты рекомендуют при желании съесть что-нибудь сладкое взять фрукт, а если вы хотите пить, то просто выберите воду.

Газировки. К ним можно отнести и энергетики. Научно доказано, что сахар, различные подсластители, кофе и другие добавки, углекислый газ способны привести к депрессии. Из-за употребления энергетических напитков в больших количествах вы также столкнётесь с аритмией, проблемами со сном, тревожностью.

Выпечка, приготовленная из белой муки. Такая мука быстро преобразуется в сахар, что сначала резко наполняет энергией, а затем лишает её. Подобная особенность может стать причиной депрессии.

Лепёшки и пончики. В пончиках, например, вы найдёте очень много сахара, вредных жиров. При их изготовлении используется также переработанная белая мука, в которой мало или вообще нет волокон.

Соусы, маринады, заправки. Некоторые такие добавки содержат большое количество сахара. Если же продукт без сахара, значит, в нём есть подсластитель аспартам, который может привести к развитию тревожных и депрессивных состояний.

Кетчуп. В одной чайной ложке кетчупа - 4 г сахара, а в более «лёгких» вариантах - искусственные подсластители, приводящие к депрессии.

Кофе. Кофе способен сделать человека слишком нервным и вызвать у него проблемы со сном.

Алкогольные напитки. Из-за спиртного у вас может ухудшиться сон. Если вы не будете достаточно отдыхать, то вскоре ощутите плохое настроение, депрессию, тревогу, можете столкнуться с различными страхами.

Взбитые сливки. Этот продукт содержит много сахара вместе с трансжирами. Последнее вещество, как утверждают учёные, связано с депрессией.