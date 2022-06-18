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7 минут назад

В России создали «сахар для похудения»

Ferra.ru

Ученые Вятского государственного университета получили заменитель сахара — сладкий белок браззеин. Утверждается, что он позволит бороться с ожирением.

В России создали «сахар для похудения»
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Исследователи говорят, что новый белок примерно в 2000 раз слаще сахара. Он позволит сократить в пищевых продуктах так называемый скрытый сахар. Это снизит их калорийность и поможет бороться с ожирением.

Ученые пояснили, что сосредоточены на разработке технологических решений, позволяющих снизить стоимость получаемого продукта с белком.

«На первом этапе при помощи методов белковой инженерии мы сконструировали генетические конструкции для биосинтеза мутантных форм браззеина, которые более чем в 2000 раз слаще сахарозы. Сырье, белок, производство — все отечественное, и главное, что продукт будет отечественный. Это исследование уникально для России», — рассказали исследователи.

Еда,
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