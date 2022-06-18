В России создали «сахар для похудения»

«На первом этапе при помощи методов белковой инженерии мы сконструировали генетические конструкции для биосинтеза мутантных форм браззеина, которые более чем в 2000 раз слаще сахарозы. Сырье, белок, производство — все отечественное, и главное, что продукт будет отечественный. Это исследование уникально для России», — рассказали исследователи.