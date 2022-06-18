Врач объяснила, на каких продуктах нельзя экономить

«Есть базовая продуктовая корзина, которая действительно должна быть высококачественной за счет ее регулярности использования. На ней экономить нельзя. Важно контролировать стандартны изготовления продуктов, которые производители должны описывать на упаковках. Читать надо то, что написано», — сказала Екатерина Кривцова.