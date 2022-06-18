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18 минут назад

Врач-диетолог назвала продукты, уменьшающие чувства голода

Свободная пресса

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала продукты, которые уменьшают чувства голода.

Врач-диетолог назвала продукты, уменьшающие чувства голода
Фото: unsplash.comunsplash.com

По словам специалиста, в ходе исследований выяснилось, что в овощах содержится много клетчатки, помогающей снизить аппетит, передает Общественная служба новостей.

В качестве примера врач привела огурцы и другие зрелые овощи – все они содержат хлорогеновую кислоту, которая способствует снижению веса. Диетолог также обратила внимание на пользу овощных супов.

«В супе из овощей много воды, которая создает объем и согревает стенки желудка», резюмировала Соломатина, добавив, посоветовав также с целью профилактики рака желудка употреблять в пищу цельнозерновой хлеб из муки грубого помола.

Еда,Елена Соломатина,
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