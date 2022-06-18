Что приготовить для пикника? Гармошки с сыром на пиве

Если вы собираетесь на пикник, легкую закуску лучше подготовить заранее — пока вы будете жарить шашлык, точно захочется перекусить. Предлагаем приготовить сырные гармошки из дрожжевого теста на пиве, поверьте, вам понравится.
Если используете обычные дрожжи, то растворите их в 1/4 теплого пива с сахаром и оставьте на 10 минут до образования пены.
После вмешайте оставшееся пиво и растопленное сливочное масло.
В чаше миксера смешать 250 г муки, соль, половину нарезанного пучка петрушки, 1 раздавленную дольку чеснока и натертый пармезан.
Влить пивную смесь и вымешивать насадкой крюк 1 минуту. Постепенно всыпать оставшуюся муку, продолжая вымешивать.
Вымешиваем тесто около 3-6 минут, пока оно не станет блестящим и не начнёт отходить от стенок чаши ( ️Внимание ️Если используете инстантные дрожжи, то вмешивайте их сразу в сухие ингредиенты, и затем добавляйте жидкие).
В обоих случаях накрываем тесто пленкой и убираем подходить в теплое место на час.
Подошедшее тесто поделить на две части. Одну часть раскатать в квадрат, посыпать половиной натертой Гауды, вдавить сыр в тесто и затем разрезать на 6 одинаковых полосок.
Выложить полоски стопкой друг на друга, сыром вверх, и разрезать стопку на 6 одинаковых кусочков. Повторить со второй половиной теста.
Формочки для маффинов смазать маслом, поместить каждую гармошку в формочку, слегка разлепить верхушки.
Накрыть пленкой и оставить подходить на 30-45 мину, пока гармошки не увеличатся объеме.
Выпекать при 190С около 20 минут до золотистого цвета.
Растопить 2 ст.л. сливочного масла, смешать с нарезанной петрушкой и вторым зубчиком чеснока, смазать тёплые гармошки.