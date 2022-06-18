Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+25° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
1 час назад

Что приготовить для пикника? Гармошки с сыром на пиве

Eva.ru

Если вы собираетесь на пикник, легкую закуску лучше подготовить заранее — пока вы будете жарить шашлык, точно захочется перекусить. Предлагаем приготовить сырные гармошки из дрожжевого теста на пиве, поверьте, вам понравится.

Что приготовить для пикника? Гармошки с сыром на пиве
Фото: Eva.ruEva.ru

Ингредиенты:

  • 240 мл пива, типа Лагер
  • 7 г сухих дрожжей
  • 1 ст.л. сахара
  • 112 г растопленного сливочного масла
  • 375 г муки
  • 2 зубчика чеснока
  • небольшой пучок петрушки
  • 100 г натертого Пармезана
  • щепотка соли
  • 100 г полутвердого натертого сыра (Гауда)

Процесс приготовления:

  1. Пиво нагреть до температуры где-то 40 С.
  2. Если используете обычные дрожжи, то растворите их в 1/4 теплого пива с сахаром и оставьте на 10 минут до образования пены.
  3. После вмешайте оставшееся пиво и растопленное сливочное масло.
  4. В чаше миксера смешать 250 г муки, соль, половину нарезанного пучка петрушки, 1 раздавленную дольку чеснока и натертый пармезан.
  5. Влить пивную смесь и вымешивать насадкой крюк 1 минуту. Постепенно всыпать оставшуюся муку, продолжая вымешивать.
  6. Вымешиваем тесто около 3-6 минут, пока оно не станет блестящим и не начнёт отходить от стенок чаши ( ️Внимание ️Если используете инстантные дрожжи, то вмешивайте их сразу в сухие ингредиенты, и затем добавляйте жидкие).
  7. В обоих случаях накрываем тесто пленкой и убираем подходить в теплое место на час.
  8. Подошедшее тесто поделить на две части. Одну часть раскатать в квадрат, посыпать половиной натертой Гауды, вдавить сыр в тесто и затем разрезать на 6 одинаковых полосок.
  9. Выложить полоски стопкой друг на друга, сыром вверх, и разрезать стопку на 6 одинаковых кусочков. Повторить со второй половиной теста.
  10. Формочки для маффинов смазать маслом, поместить каждую гармошку в формочку, слегка разлепить верхушки.
  11. Накрыть пленкой и оставить подходить на 30-45 мину, пока гармошки не увеличатся объеме.
  12. Выпекать при 190С около 20 минут до золотистого цвета.
  13. Растопить 2 ст.л. сливочного масла, смешать с нарезанной петрушкой и вторым зубчиком чеснока, смазать тёплые гармошки.
Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители