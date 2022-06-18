Диетолог назвала допустимое количество ягод в день

«Хотя клубника и черешня очень полезны благодаря витаминам и клетчатке, они содержат много калорий. Лучше не употреблять их больше 500 граммов в день, но самое важное — есть их в первой половине дня. Лучше в качестве перекусов или перед основными приемами пищи, но не вечером», — рассказала медик.