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13 минут назад

Названы пять причин отказаться от белого хлеба

Волгоградская правда

Изменения в рационе могут привести к улучшению настроения и похудению.

Названы пять причин отказаться от белого хлеба
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Портал Eat This, Not That! со ссылкой на экспертов сообщает, что отказ от белого хлеба способен привести к позитивным изменениям.

Может улучшиться настроение, считает диетолог Элизия Картлидж. Дело в том, что белый хлеб обладает высоким гликемическим индексом, от которого зависят перепады настроения и симптомы депрессии. Чем ниже показатель, тем положительнее продукт влияет на настроение.

Замена хлеба в рационе на другую пищу, содержащую больше клетчатки, позволит сбросить вес. Можно будет чувствовать себя сытым более продолжительное время.

Также стабилизируется уровень сахара в крови. Это вновь связано с высоким гликемическим индексом белого хлеба.

Отказ от такой пищи позволит чувствовать себя энергичнее, считает диетолог Кристина Лабони. Стоит выбрать хлеб, который больше насыщен пищевыми волокнами. Это поможет поддерживать энергию на стабильном уровне в течение всего дня, что не позволяет сделать белый хлеб.

Также подобное изменение в рационе положительно скажется на уровне холестерина. Отказ от белого хлеба позволит снизить риски развития серьезных заболеваний, в первую очередь касающихся сердечно-сосудистой системы.

Еда,
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