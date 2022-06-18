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1 час назад

Диетолог Щетинина заявила о вреде мороженого с глазурью и неестественным цветом

Слово и Дело

Употребление мороженого с добавлением глазури и неестественным окрасом может негативно сказаться на здоровье из-за содержания красителей, сообщила врач диетолог-эндокринолог Елена Щетинина.

Раскрыт вред мороженого с глазурью и неестественным цветом
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Содержание в продукте подобных веществ может спровоцировать аллергическую реакцию. Также вред для организма принесет мороженое, в котором содержатся заменители молочного белка и жира.

«Очень важно, что при стандартной рецептуре не используются заменители животных жиров. При покупке мороженого необходимо обращать внимания на этикетку — чтобы там не было в составе заменителей молочного белка и жира», — рассказала медик в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Она напомнила, что мороженое содержит в себе много сахара. Поэтому следует не злоупотреблять этим лакомством.

Еда,Елена Щетинина,
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