Раскрыт вред мороженого с глазурью и неестественным цветом

«Очень важно, что при стандартной рецептуре не используются заменители животных жиров. При покупке мороженого необходимо обращать внимания на этикетку — чтобы там не было в составе заменителей молочного белка и жира», — рассказала медик в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».