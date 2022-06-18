Раскрыт вред мороженого с глазурью и неестественным цветом

Употребление мороженого с добавлением глазури и неестественным окрасом может негативно сказаться на здоровье из-за содержания красителей, сообщила врач диетолог-эндокринолог Елена Щетинина.
Содержание в продукте подобных веществ может спровоцировать аллергическую реакцию. Также вред для организма принесет мороженое, в котором содержатся заменители молочного белка и жира.
«Очень важно, что при стандартной рецептуре не используются заменители животных жиров. При покупке мороженого необходимо обращать внимания на этикетку — чтобы там не было в составе заменителей молочного белка и жира», — рассказала медик в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Она напомнила, что мороженое содержит в себе много сахара. Поэтому следует не злоупотреблять этим лакомством.