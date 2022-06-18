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1 час назад

Гастроэнтеролог Лопатин заявил о смертельной опасности плодов на соцветиях картофеля

Слово и Дело

Употребление в пищу зеленых «ягод» на цветущем картофеле смертельно опасно. Об этом рассказал гастроэнтеролог Сергей Лопатин.

Раскрыта смертельная опасность плодов на соцветиях картофеля
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Эти «ягоды» являются плодами зреющего картофеля, в которых содержатся семена корнеплода. Однако есть их ни в коем случае нельзя из-за огромного количества яда соланина, который нарушает работу сердечной мышцы, почек и центральной нервной системы, сообщает «Газета.Ru».

«При отравлении им в первую очередь страдает пищеварительная система: у ребенка может начаться тошнота со рвотой, резкие боли в животе», — пояснил Сергей Лопатин.

По его словам, употребление дозы соланина свыше 20–40 мг считается смертельно опасным. Нередко желание попробовать интересную зеленую «ягодку» с огорода может привести к смерти.

Еда,
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