Раскрыта смертельная опасность плодов на соцветиях картофеля

Употребление в пищу зеленых «ягод» на цветущем картофеле смертельно опасно. Об этом рассказал гастроэнтеролог Сергей Лопатин.
Эти «ягоды» являются плодами зреющего картофеля, в которых содержатся семена корнеплода. Однако есть их ни в коем случае нельзя из-за огромного количества яда соланина, который нарушает работу сердечной мышцы, почек и центральной нервной системы, сообщает «Газета.Ru».
«При отравлении им в первую очередь страдает пищеварительная система: у ребенка может начаться тошнота со рвотой, резкие боли в животе», — пояснил Сергей Лопатин.
По его словам, употребление дозы соланина свыше 20–40 мг считается смертельно опасным. Нередко желание попробовать интересную зеленую «ягодку» с огорода может привести к смерти.