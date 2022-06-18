Раскрыта смертельная опасность плодов на соцветиях картофеля

Употребление в пищу зеленых «ягод» на цветущем картофеле смертельно опасно. Об этом рассказал гастроэнтеролог Сергей Лопатин.

Эти «ягоды» являются плодами зреющего картофеля, в которых содержатся семена корнеплода. Однако есть их ни в коем случае нельзя из-за огромного количества яда соланина, который нарушает работу сердечной мышцы, почек и центральной нервной системы, сообщает «Газета.Ru».