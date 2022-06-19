Врач предупредил о смертельно опасной части картофеля

Мало кто знает, что всеми любимый картофель может быть смертельно опасен. Особенно в период цветения. На растении образуются продолговатые плоды, в которых содержится большое количество ядовитого соланина*, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на гастроэнтеролога Сергея Лопатина.

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Специалист отметил, что в случае отравления в первую очередь страдает пищеварительная система. По мере того, как соланин распространяется в организме, он нарушает работу сердца, почек и центральной нервной системы, добавил доктор.

Лопатин подчеркнул, что для человека смертельно опасной дозой считается примерно 40 миллиграммов соланина. И в некоторых случаях отравление данным ядом способно привести к летальному исходу, уточнил он.

*Соланин (от лат. Solanum, что значит паслен) – растительный алкалоид. Является ядовитым органическим соединением. Химически имеет родственные связи со стероидами, содержится в растениях семейства пасленовых. Поступление в организм человека и животного в большом количеств приводит к отравлению. Имеет горький вкус и вместе с другими алкалоидами предохраняет растения от поедания животными.