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4 часа назад

Врач предупредил о смертельно опасной части картофеля

Мир24иещё 5

Мало кто знает, что всеми любимый картофель может быть смертельно опасен. Особенно в период цветения. На растении образуются продолговатые плоды, в которых содержится большое количество ядовитого соланина*, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на гастроэнтеролога Сергея Лопатина.

Врач предупредил о смертельно опасной части картофеля
Фото: Мир24Мир24

Специалист отметил, что в случае отравления в первую очередь страдает пищеварительная система. По мере того, как соланин распространяется в организме, он нарушает работу сердца, почек и центральной нервной системы, добавил доктор.

Лопатин подчеркнул, что для человека смертельно опасной дозой считается примерно 40 миллиграммов соланина. И в некоторых случаях отравление данным ядом способно привести к летальному исходу, уточнил он.

*Соланин (от лат. Solanum, что значит паслен) – растительный алкалоид. Является ядовитым органическим соединением. Химически имеет родственные связи со стероидами, содержится в растениях семейства пасленовых. Поступление в организм человека и животного в большом количеств приводит к отравлению. Имеет горький вкус и вместе с другими алкалоидами предохраняет растения от поедания животными.

Ранее доктор медицинских наук, врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал, можно ли есть сырой картофель. По словам специалиста, это продукт, который стоит употреблять с осторожностью. Многие считают, что картофель является таким же корнеплодом, как морковь или свекла. И что его можно есть сырым. Но не все так просто, есть определенные нюансы, отметил врач.

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