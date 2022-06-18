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11 минут назад

Почему вредно пить кофе на завтрак

Ferra.ru

Врач-терапевт Видновской районной клинической больницы Минздрава МО Тимур Асанов объяснил, почему нельзя пить кофе на завтрак.

Почему вредно пить кофе на завтрак
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Специалист уточнил, что пить кофе категорически нельзя натощак, тем более, если напиток с сахаром. Это будет удар по организму —опасная порция глюкозы, которая приведет к избыточному весу.

К этому врач добавил, что кофе — мочегонный напиток и стимулирует выведению жидкости из организма.

Вместе с тем Асанов посоветовал не завтракать хрустящими шариками, в составе которых в избытке сахар и мука, хлопьями и колечками. По его словам, после такого завтрака человека постоянно тянет на перекусы.

«Не вздумайте после пробуждения, когда вы голодны, пить кофе с сахаром. Иначе вы получите порцию глюкозы, которая даст недолгое чувство насыщения и аукнется избыточным весом», — предупредил специалист.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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