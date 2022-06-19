Названа суточная норма потребления черешни и клубники

Июнь – время есть ягоды, насыщая тем самым организм полезными веществами. В то же время необходимо делать это правильно, чтобы не получить обратный эффект –аллергию, высокий уровень сахара в крови или несварение желудка. Например, черешню и клубнику лучше есть до обеда, считает врач-диетолог, эндокринолог Полина Королева.

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«Лучше делать это в качестве перекусов или перед основными приемами пищи, но не вечером», – сказала специалист, отметив, что эти ягоды содержат много калорий.

Именно из-за большого количества углеводов черешню и клубнику лучше есть днем, когда человек активен. Так с большей вероятностью он переработает лишнюю глюкозу.

Также врач добавила, что при синдроме раздраженного кишечника данные ягоды могут спровоцировать вздутие. Поэтому стоит отдавать предпочтение голубике, чернике и малине. По словам Королевой, они не ферментируются микробиотой и не вызывают дискомфорта в желудочно-кишечном тракте. Что касается сезонной клубники и черешни, то их суточный максимум составляет 500 граммов.