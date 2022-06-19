Шеф-повар поделился секретом идеального риса

В ходе приготовления блюд из риса важно выбрать правильный сорт крупы в зависимости от того, какой консистенции необходимо добиться. Об этом изданию «Известия» рассказал шеф-повар Антон Прокофьев.

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Эксперт напомнил, что существуют разные виды риса для разных целей. Так, сорта с высоким содержанием крахмала подходят для приготовления паэльи или ризотто. В этом случае рис необходимо варить, постоянно помешивая.

«Самая распространенная ошибка – это то, что люди его часто переваривают», – предупредил эксперт.

Чтобы избежать чрезмерной разварки риса, шеф-повар советует брать немного меньше воды, чем указано в инструкции.

«Не один к двум – это стандартное соотношение, – а чуть-чуть меньше, буквально на одну столовую ложку, если мы говорим про стандартную порцию», – порекомендовал Прокофьев.

По его словам, чтобы добиться клейкой, более однородной консистенции, необходимо использовать так называемый рис для суши или японский рис. Как пояснил шеф-повар, клейкий рис требует применения круглозерных сортов. А для более рассыпчатых блюд рекомендуется использовать сорт жасмин.

Специалист подчеркнул, что чем больше крахмала содержится в рисе, тем он будет более липким.

«Если нам нужно получить не очень крахмалистый рис, нам надо его постоянно помешивать, в результате чего будет выделяться крахмал», – отметил Прокофьев.