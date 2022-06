Кому стоит отказаться от употребления сыра

У 65% людей наблюдается пониженная способность переваривать лактозу. Кроме этого, у некоторых встречается непереносимость или аллергия на казеин, который содержится в сыре. В этих случаях медики рекомендуют временно отказаться от продукта, пишет Eat This, Not That.