Кому стоит отказаться от употребления сыра

Врачи перечислили 5 признаков, указывающих на то, что человеку лучше не есть сыр.

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У 65% людей наблюдается пониженная способность переваривать лактозу. Кроме этого, у некоторых встречается непереносимость или аллергия на казеин, который содержится в сыре. В этих случаях медики рекомендуют временно отказаться от продукта, пишет Eat This, Not That.

Специалисты перечислили 5 признаков того, что человеку нужен перерыв в употреблении сыра. В первую очередь это стоит сделать, если у человека опухает рот, покалывает или чешется. Это указывает на аллергию на коровье молоко.

О непереносимости лактозы можно говорить в случае вздутия живота, газов или диареи после сыра.

Употребление сыра или блюд, его содержащих, может спровоцировать появление прыщей. Поэтому, если на коже появляются акне, стоит пересмотреть рацион.

Кроме этого, молочные продукты могут быть причиной запоров. Сыр содержит много жира и мало клетчатки. Поэтому такая пища провоцирует проблемы со стулом.