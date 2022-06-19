В чае нашли большое количество беспозвоночных

Беспозвоночные, от насекомых до червей, постоянно оставляют везде свои следы, в том числе на растущих чайных листьях. В подтверждение этому учёные обнаружили в 40 образцах высушенного чая и трав частицы 1200 различных видов беспозвоночных.

«Что меня действительно удивило, так это большое разнообразие, которое мы обнаружили», — поделился один из учёных.

По его словам в одном чайном пакетике зелёного чая содержатся следы до 400 видов насекомых, в том числе паразитов. Были обнаружены частички ДНК пауков, тараканов, клещей, мух, бабочек, богомолов и многих других.