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1 час назад

Ученые нашли в чае большое количество беспозвоночных

Ferra.ru

Беспозвоночные, от насекомых до червей, постоянно оставляют везде свои следы, в том числе на растущих чайных листьях. В подтверждение этому учёные обнаружили в 40 образцах высушенного чая и трав частицы 1200 различных видов беспозвоночных.

В чае нашли большое количество беспозвоночных
Фото: Ferra.ruFerra.ru

«Что меня действительно удивило, так это большое разнообразие, которое мы обнаружили», — поделился один из учёных.

По его словам в одном чайном пакетике зелёного чая содержатся следы до 400 видов насекомых, в том числе паразитов. Были обнаружены частички ДНК пауков, тараканов, клещей, мух, бабочек, богомолов и многих других.

Учёные подозревают, что ошеломляющее разнообразие связано с тем, как обрабатываются сушеные травы. Их собирают с полей огромными объёмами, в траву вполне могут попасть целые жуки и их яйца.

Еда,
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