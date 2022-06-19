Пять способов снизить «плохой» холестерин

Высокий холестерин обычно внешне никак не проявляется, а узнать о том, что у вас повышен уровень «плохого» холестерина, можно при помощи сдачи крови на анализ. Также существует большое количество способов, помогающих снизить холестерин. Вот самые эффективные из них.

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Холестерин в сосудах может накапливаться в течение многих лет. Вообще он является важным компонентом, необходимым для нормального функционирования организма. При этом существуют две разновидности холестерина: «хороший» и «плохой». Высокий уровень именно второго из них представляет опасность для здоровья. Он может способствовать возникновению инсульта или развитию болезней сердца.

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К счастью, есть проверенные способы снизить уровень «плохого» холестерина в крови.

Правильное и сбалансированное питание. Необходимо, чтобы каждый приём пищи включал продукты с минимальным количеством разных добавок. Полтарелки каждый раз должно быть заполнено овощами и фруктами. Эти же продукты отлично подойдут для перекуса, причём лучше всего - в свежем или замороженном виде. Помимо этого, не забывайте о цельнозерновых продуктах вроде овса, ячменя, цельнозернового хлеба, коричневого риса, киноа, булгура. В основные блюда чаще добавляйте растительные ингредиенты. Из мяса лучше выбирать нежирные варианты, полезно будет есть и рыбу несколько раз в неделю. Что касается молочных продуктов, то они не должны содержать сахар. Откажитесь от употребления и сладких напитков, в том числе соков, энергетиков, ароматизированного или подслащённого кофе и чая. Снижению уровня холестерина способствует и рыба, богатая омега-3. Приготовление еды дома. Это позволит вам есть меньше соли, сахара и жира. Также вы сможете выбирать для приготовления продукты, прошедшие минимальную обработку.

Занятия спортом. Избавиться от повышенного холестерина вы сможете при помощи таких видов активности, как танцы, плавание, ходьба в быстром темпе, бег. Лучше всего выделять на тренировки 30-45 минут три-пять раз в неделю. Кроме того, важно много ходить в течение всего дня.

Проверка этикеток продуктов. Благодаря этой информации вы будете в курсе того, сколько питательных веществ вы потребляете. Обращайте особое внимание на количество трансжиров и натрия в продукте. Употребление жиров с осторожностью. Дело в том, что есть несколько видов жиров. Лучше всего отдавать предпочтение омега-3 полиненасыщенным жирам, а также мононенасыщенным. В умеренных количествах нужно есть продукты, богатые полиненасыщенными жирами омега-6, а вот избегать необходимо насыщенных жиров. К последним можно отнести шоколад, сладкие напитки, полуфабрикаты, жирное мясо, полуфабрикаты и пр.