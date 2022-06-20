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1 час назад

Эксперты объяснили, как рукола может заменить энергетики

Вечерняя Москва

Эксперты заявили, что употребление блюд с руколой не только способствует профилактике различных заболеваний, но и тонизирует организм.

Эксперты объяснили, как рукола может заменить энергетики
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Рукола — природный энергетик и иммуномодулятор, повышающий гемоглобин и выводящий холестерин из организма. Кроме того, блюда с этой травой снижают риск развития язвенной болезни желудка и онкологических заболеваний, — утверждают специалисты.

Это растение полезно также и для сердечно-сосудистой системы. Так, оно укрепляет стенки кровеносных сосудов и снижает уровень сахара в крови, передает ФАН.

Еда,
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