Эксперты объяснили, как рукола может заменить энергетики

Эксперты заявили, что употребление блюд с руколой не только способствует профилактике различных заболеваний, но и тонизирует организм.
— Рукола — природный энергетик и иммуномодулятор, повышающий гемоглобин и выводящий холестерин из организма. Кроме того, блюда с этой травой снижают риск развития язвенной болезни желудка и онкологических заболеваний, — утверждают специалисты.
Это растение полезно также и для сердечно-сосудистой системы. Так, оно укрепляет стенки кровеносных сосудов и снижает уровень сахара в крови, передает ФАН.