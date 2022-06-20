5 любимых продуктов, от которых мы тупеем

Многие из этих продуктов мы употребляем каждый день и даже не догадываемся о том, как негативно они сказываются на работе мозга. Подробнее о еде, с которой стоит быть осторожнее – в материале "Рамблера".

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Жвачка

Жевательная резинка снижает способность запоминать. Однако это не значит, что от жвачки стоит отказываться насовсем. Эксперты не рекомендуют употреблять этот продукт во время усваивания материала (при подготовке к экзаменам или изучении языка), потому что "жевательные" движения мешают нам сосредоточиться на запоминании материала.

Тунец

В разумных количествах тунец безвреден, но злоупотребление им может быть крайне опасно. В мясе тунца содержится ртуть, которая при систематическом воздействии на организм человека может спровоцировать гибель клеток мозга. В конечно счете это приводит к нарушению мелкой моторики и способности концентрироваться.

Попкорн

При производстве попкорна в фабричных масштабах используется диацетил – именно он придает продукту аромат сливочного масла. Вещество опасно тем, что оно нарушает связь между разными участками мозга и уничтожает клетки, которые его защищают. Впоследствии, излишки диацетила чреваты появлением амилоидных бляшек, которые приводят к болезни Альцгеймера.

Хлопья

В хлопьях для завтрака содержится чрезмерное количество сахара, а во многих помимо прочего еще и консервант бутилгидрокситолуол. Он нарушает работу гормонов, которые отвечают за передачу сигналов из желудка в мозг.

Тофу