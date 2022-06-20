Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+17° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
1 час назад

5 любимых продуктов, которые ухудшают работу мозга

Мира Маркина

Многие из этих продуктов мы употребляем каждый день и даже не догадываемся о том, как негативно они сказываются на работе мозга. Подробнее о еде, с которой стоит быть осторожнее – в материале "Рамблера".

5 любимых продуктов, от которых мы тупеем
Фото: pxherepxhere

Жвачка

Жевательная резинка снижает способность запоминать. Однако это не значит, что от жвачки стоит отказываться насовсем. Эксперты не рекомендуют употреблять этот продукт во время усваивания материала (при подготовке к экзаменам или изучении языка), потому что "жевательные" движения мешают нам сосредоточиться на запоминании материала.

Тунец

В разумных количествах тунец безвреден, но злоупотребление им может быть крайне опасно. В мясе тунца содержится ртуть, которая при систематическом воздействии на организм человека может спровоцировать гибель клеток мозга. В конечно счете это приводит к нарушению мелкой моторики и способности концентрироваться.

Попкорн

При производстве попкорна в фабричных масштабах используется диацетил – именно он придает продукту аромат сливочного масла. Вещество опасно тем, что оно нарушает связь между разными участками мозга и уничтожает клетки, которые его защищают. Впоследствии, излишки диацетила чреваты появлением амилоидных бляшек, которые приводят к болезни Альцгеймера.

Хлопья

В хлопьях для завтрака содержится чрезмерное количество сахара, а во многих помимо прочего еще и консервант бутилгидрокситолуол. Он нарушает работу гормонов, которые отвечают за передачу сигналов из желудка в мозг.

Тофу

Этот продукт с высоким содержанием белка может быть опасен для пожилых людей. Исследователи установили, что у людей старше 68 лет, которые ели тофу хотя бы раз в день, развиваются нарушения памяти. Фитоэстрогены, содержащиеся в тофу в больших количествах, могут повысить риск возникновения деменции.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители