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46 минут назад

Пять самых полезных видов листовой зелени, по мнению диетологов

Ferra.ru

Специалисты в области питания отмечают, что листовая зелень обязательно должна входить в рацион человека. Вот какие разновидности такой зелени нужно есть каждый день.

Пять самых полезных видов листовой зелени
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Диетологи Тэмми Лакатос Шеймс и Лисси Лакатос (The Nutrition Twins) перечислили пять видов листовой зелени, которые стоит употреблять в составе разных блюд ежедневно.

Зелень одуванчика. The Nutrition Twins подчёркивают, что достоинство такой зелени - в том, что она помогает улучшить работу пищеварительной системы и печени. Кроме того, в ней много антиоксидантов, которые способны предупредить развитие хронических болезней. Зелень одуванчика также укрепляет иммунитет, увеличивает количество полезных бактерий в кишечнике, поддерживает здоровье глаз, делает кости крепче. Бок-чой. Этот овощ относится к крестоцветным. Подобные продукты, как показывают исследования, могут снизить вероятность развития рака и содержат в своём составе вещества, замедляющие рост опухоли. В такой капусте ещё есть и флавоноид, который способствует снижению воспаления и защищает от возникновения хронических болезней.

Ростки брокколи. В таких листочках столько же калорий, как и в брокколи, но намного больше глюкорафанина. Это вещество при разрезании или пережёвывании продукта превращается в фитохимический сульфорафан. Данное соединение отличается сильным противораковым действием. Кресс-салат. Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщают, что этот овощ содержит питательных веществ больше, чем остальные. При этом калорий в нём немного. Особенно помогает такая зелень предотвратить различные заболевания и похудеть. В неё также есть витамин К, благодаря которому поддерживается здоровье костей. Шпинат. Согласно научным данным, эта зелень может защитить от нескольких видов рака: рака желудка, пищевода, рта. Из других полезных свойств шпината - снижение давления и улучшение когнитивной функции.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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