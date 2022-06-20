Диетолог разрушила популярный миф о гречневой диете

«Вы замечали, что после завтрака, когда вы съедаете только кашу, есть хочется уже через 2 часа? Это происходит из-за быстрого усвоения продукта и всплеска сахара в организме. Если при помощи гречки вы хотите выровнять уровень сахара в крови, снизить вес, то ее нужно употреблять не натощак и не в чистом виде. Сначала нужно съесть белок и клетчатку, а после небольшую порцию каши. Например, кусок курицы, порция салата и небольшая порция гарнира из гречки поможет снизить сахар и будет способствовать похудению», — объяснила эксперт.