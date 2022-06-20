Диетолог разрушила популярный миф о гречневой диете

Гречневая каша сама по себе не поможет снизить вес, заявила врач-эндокринолог, диетолог Ольга Павлова. Эксперт рассказала на своем YouTube-канале о том, как правильно вводить гречку в рацион и достичь желаемых результатов – сбросить лишние килограммы.
Диетолог предупредила: чем больше разварена каша, тем быстрее она поднимает уровень глюкозы в крови. И, как следствие, человек набирает вес.
Также врач рекомендовала не есть гречку на голодный желудок.
«Вы замечали, что после завтрака, когда вы съедаете только кашу, есть хочется уже через 2 часа? Это происходит из-за быстрого усвоения продукта и всплеска сахара в организме. Если при помощи гречки вы хотите выровнять уровень сахара в крови, снизить вес, то ее нужно употреблять не натощак и не в чистом виде. Сначала нужно съесть белок и клетчатку, а после небольшую порцию каши. Например, кусок курицы, порция салата и небольшая порция гарнира из гречки поможет снизить сахар и будет способствовать похудению», — объяснила эксперт.
Эксперт рекомендовала регулировать порцию гречки с учетом ежедневной физической активности. Тем, кто ведет сидячий образ жизни, гречневую кашу на диете есть можно, но не более 150 граммов. Если вы занимаетесь физическим трудом или набираете вес, то порция может составлять 200-250 граммов.
Ранее «Рамблер» писал о пяти продуктах, потребление которых снижает умственную активность.