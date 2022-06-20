Пять признаков, что вам нужно отказаться от сыра

Примерно 65 процентов населения с трудом переваривают лактозу, которая входит в состав сыра. Причин этому может быть немало. Например, это непереносимость молочных продуктов или аллергия на белок, содержащийся в сыре, – казеин. Вот пять признаков, которые указывают на то, что вам лучше не есть сыр.

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Если вы замечаете, что после употребления сыра чувствуете себя плохо, то пришло время хотя бы на время от него отказаться. Также вы можете заменить его немолочными продуктами вроде бри из кешью, гауды из тофу и пр. Вот признаки, которые сигнализируют, что сыр ваш организм переваривает с трудом.

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Рот опухает, чешется или покалывает. Это признаки аллергии на молоко. Из других симптомов этого состояния – затрудненное дыхание, хрипы, крапивница. Газы или вздутие живота. Если вы съели сыр, а затем ощутили вздутие живота, газы или у вас началась диарея, это значит, что вы страдаете чувствительностью к лактозе или её непереносимостью. Обычно такие признаки возникают спустя полчаса - два часа после употребления в пищу сыра.

Акне на коже. Диетолог и фитнес-эксперт JustCBD Наталья Комова подчёркивает, что из-за молочных продуктов у некоторых людей могут появиться прыщи. Объясняется это тем, что молоко содержит гормоны, которые могут способствовать выработке кожного сала. Кроме того, в научной публикации 2015 года говорится, что некоторые люди с непереносимостью лактозы после употребления разных молочных продуктов страдали от сыпи и обострений экземы. Запор. В исследовании 2013 года отмечается, что у детей с хроническими запорами улучшилось состояние, когда они стали пить вместо коровьего молока соевое. Кроме того, в состав сыра входит много жира и крайне мало клетчатки. Поэтому он и способен вызвать запоры. Несварение. Согласно исследованию 2012 года, опубликованному в The Journal of Pediatrics, дети, которые перестали пить коровье молоко, реже сталкивались с кислотным рефлюксом.