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8 минут назад

Какие три вида яиц ни в коем случае нельзя есть

Ferra.ru

Яйца считаются очень питательным продуктом. В них много белка, аминокислот, минералов, лецитина. Они способны восполнить баланс питательных веществ в организме. Однако в некоторых случаях эти продукты становятся опасными для здоровья.

Какие три вида яиц ни в коем случае нельзя есть
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Ученые из Пекинского университета обнаружили, что 4-7 яиц в неделю позволяет поддерживать сердце в здоровом состоянии и снижает вероятность развития болезней сердца. Если же вы будете съедать по одному яйцу ежедневно, то сможете ощутить четыре преимущества для здоровья. Это восстановление баланса белка в организме, повышение чувства сытости, улучшение памяти, поддержание хорошего зрения.

Но существуют разновидности яиц, опасные для здоровья человека. Употреблять их в пищу точно не следует.

Яйца, у которых растекся желток. Это иногда случается при небрежной транспортировке. Но если подобное яйцо будет храниться долго, то оно испортится. Если вы также заметили, что белок у яйца испорчен, то откажитесь от употребления таких яиц.

Яйца с липкой скорлупой. Такая скорлупа может свидетельствовать о том, что яйцо хранилось где-то слишком долго. Если оно при этом красноватого цвета, то его можно будет съесть после термической обработки. А вот если оно почернело и неприятно пахнет, то придется от него избавиться.

Яйца с мертвым эмбрионом. Питательных веществ в таком яйце точно нет. Более того, оно опасно для здоровья при употреблении в пищу (если эмбрион умер давно). Поэтому лучше не есть подобные яйца.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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