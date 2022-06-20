Как заморозить клубнику на зиму: 4 правильных способа

Сезон клубники длится от силы месяц, но как же хочется его продлить. Конечно, в крупных супермаркетах любые ягоды можно найти круглый год, но все это будет не то. Сохранить самую вкусную летнюю клубнику можно, просто заморозив ее. Как это сделать правильно, рассказывает «Рамблер».

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На самом деле в заморозке ягод нет ничего сложного, но нужно знать некоторые нюансы, чтобы результат получился превосходным.

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Способ №1 — замораживаем ягоды целиком

Этот способ подходит только для самых красивых ягод идеальной зрелости. Что делать:

Промыть под проточной водой, удалить плодоножки. Оставить дуршлаге, чтобы вода стекла. Разложить на чистом сухом полотенце, дать высохнуть естественным путем. Чтобы сохранить внешний вид ягод после заморозки, замораживать нужно не большими партиями. Разложите ягоды на подносе, поместите в морозилку на три часа, после пересыпьте в контейнер, в котором будете хранить. Повторить предыдущее действие, пока не закончится вся клубника, приготовленная к заморозке.

Такой способ поможет сохранить вкус и аромат ягоды, а после размораживания ее можно использовать даже для украшения тортов.

Способ №2 — режем на дольки

Если вы не планируете украшать целыми ягодами выпечку или бокалы с коктейлями и при этом хотите сэкономить место в морозилке, клубнику перед заморозкой можно порезать. Алгоритм действий такой же.

Моем клубнику под проточной водой, удаляем плодоножки, оставляем в дуршлаге на некоторое время, чтобы стекла вода. Раскладываем ягоды на чистом сухом полотенце, даем время, чтобы они высохли естественным путем. Затем режем на половинки или четвертинки. Складываем в пакет или контейнер и отправляем в морозилку.

Замороженную таким способом ягоду можно использовать для приготовления компотов, смузи, молочных коктейлей, начинки для выпечки, а также добавлять в каши и салаты с рукколой и базиликом.

Способ №3 — с сахаром в собственном соку

Для тех, кто любит сладкое, но не любит варить варенье. Чтобы заморозить клубнику в сахаре, нужно сделать следующее:

Промыть клубнику в проточной воде, удалить плодоножки и оставить в дуршлаге, чтобы стекла вода. Переложить в большую миску, добавить сахар из расчета 150-200 граммов сахара на килограмм клубники, перемешать деревянной лопаткой (металлические ложки использовать нельзя, иначе ягода моментально помнется). Оставить, пока клубника не даст сок. Когда вы посчитаете, что сока достаточно, переложите ягоду в контейнер, залейте соком и поместите в холодильник.

После размораживания из такой клубники можно варить сладкие компоты, кисель, делать начинки для выпечки.

Способ №4 — пюре

Если ягода немного помялась и слегка потеряла вид, целиком ее лучше не замораживать. Лучше приготовить пюре. Порядок действий такой:

Промываем ягоду проточной водой, даем немного стечь воде в дуршлаге. Удаляем плодоножки, если нужно, обрезаем самые некрасивые места. Все кладем в миску с высокими бортами, пюрируем с помощью блендера. Разливаем по пакетам с зип-локом или контейнерам и отправляем в морозилку.

Также можно сделать и сладкое пюре, добавив сахар по вкусу. Но в этом случае вы уже не сможете приготовить из размороженного пре соус для мяса. Не добавляя сахар, вы оставляете себе больше вариантов

Важное!

В морозилке держите ягоду на одной полке с другими ягодами, фруктами и овощами. Мясо и рыбу нужно хранить отдельно. Это нужно, чтобы не смешивались запахи и продукты не портились раньше времени.

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Когда настанет время, и вы поймете, что пора размораживать клубнику, не торопитесь. Не помещайте пакет или контейнер под струю горячей воды, не оставляйте у батареи, дайте клубники разморозиться естественным способом. Идеально — положить ее на полку в холодильнике. В этом случае ягода сохранит свою форму и не потеряет вкус.