Как заморозить клубнику на зиму: 4 правильных способа

Сезон клубники длится от силы месяц, но как же хочется его продлить. Конечно, в крупных супермаркетах любые ягоды можно найти круглый год, но все это будет не то. Сохранить самую вкусную летнюю клубнику можно, просто заморозив ее. Как это сделать правильно, рассказывает «Рамблер».
На самом деле в заморозке ягод нет ничего сложного, но нужно знать некоторые нюансы, чтобы результат получился превосходным.
Этот способ подходит только для самых красивых ягод идеальной зрелости. Что делать:
Такой способ поможет сохранить вкус и аромат ягоды, а после размораживания ее можно использовать даже для украшения тортов.
Если вы не планируете украшать целыми ягодами выпечку или бокалы с коктейлями и при этом хотите сэкономить место в морозилке, клубнику перед заморозкой можно порезать. Алгоритм действий такой же.
Замороженную таким способом ягоду можно использовать для приготовления компотов, смузи, молочных коктейлей, начинки для выпечки, а также добавлять в каши и салаты с рукколой и базиликом.
Для тех, кто любит сладкое, но не любит варить варенье. Чтобы заморозить клубнику в сахаре, нужно сделать следующее:
После размораживания из такой клубники можно варить сладкие компоты, кисель, делать начинки для выпечки.
Если ягода немного помялась и слегка потеряла вид, целиком ее лучше не замораживать. Лучше приготовить пюре. Порядок действий такой:
Также можно сделать и сладкое пюре, добавив сахар по вкусу. Но в этом случае вы уже не сможете приготовить из размороженного пре соус для мяса. Не добавляя сахар, вы оставляете себе больше вариантов
В морозилке держите ягоду на одной полке с другими ягодами, фруктами и овощами. Мясо и рыбу нужно хранить отдельно. Это нужно, чтобы не смешивались запахи и продукты не портились раньше времени.
Когда настанет время, и вы поймете, что пора размораживать клубнику, не торопитесь. Не помещайте пакет или контейнер под струю горячей воды, не оставляйте у батареи, дайте клубники разморозиться естественным способом. Идеально — положить ее на полку в холодильнике. В этом случае ягода сохранит свою форму и не потеряет вкус.