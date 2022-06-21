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1 час назад

В Роспотребнадзоре объяснили, как выбирать суши

Катерина Саломе

Начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева рассказала, на что обращать внимание при заказе суши. Ее слова приводит радио Sputnik.

В Роспотребнадзоре объяснили, как выбирать суши
Фото: pixabay.compixabay.com

По словам эксперта, употребление некачественных суш может привести к развитию таких заболеваний, как дизентерия, сальмонеллез, иерсиниоз и гепатит А. Поэтому, по словам специалиста, так важно внимательно подходить к их выбору.

«Прежде чем заказывать доставку, надо убедиться в том, что суши готовили в реально существующей компании, которая производит это блюдо. Желательно предварительно сходить в это кафе и посмотреть, в каких условиях готовится суши, какие там официанты, чистая ли у них спецодежда»,

– объяснила Раева.

Также эксперт рекомендует обращать внимание на условия транспортировки и время доставки, так как суши – скоропортящийся продукт. Срок доставки, по ее словам, не должен превышать 30-40 минут. А температура хранения при доставке должна быть не выше плюс шести градусов, уточнила специалист.

Ранее мы писали о том, что Роспотребнадзор назвал признаки хорошего мяса для шашлыка.

Еда,Роспотребнадзор,
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