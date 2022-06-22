Отказ от этих восьми продуктов убережёт вас от проблем с щитовидкой

Из-за нарушения работы щитовидной железы может ухудшиться состояние всего организма. Поэтому так важно поддерживать здоровье этого органа. Есть также восемь продуктов, которые отрицательно сказываются на щитовидке.

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Щитовидная железа держит под контролем почти все функции организма человека. Всем клеткам нашего тела необходимы гормоны щитовидной железы, поэтому важно следить за тем, чтобы их количество находилось в норме.

Также большую роль в поддержании здоровья щитовидки играет питание. Например, для этого придётся отказаться от некоторых продуктов.

Капуста. Дело в том, что все крестоцветные овощи вроде белокочанной капусты отрицательно влияют на то, как щитовидная железа использует йод. Если вы будете есть слишком много таких продуктов, то щитовидка будет работать слишком медленно или чересчур активно. Сделать менее вредными эти овощи можно при помощи термической обработки. Свежевыжатые соки. Для щитовидной железы будет лучше, если вы станете есть овощи и фрукты, а не делать из них соки. Соевые бобы. Соя не даёт гормонам щитовидной железы, которые назначают пациентам, всасываться. Продукты с глютеном. Многие из тех, кто имеет проблемы с щитовидной железой, также страдают от глютеновой болезни.

Сахар. Если у человека уже диагностировано заболевание, связанное с щитовидкой, то из-за потребления сахара у него может увеличиться вероятность развития болезней сердца, диабета второго типа. Искусственные подсластители. Научные исследования показывают, что такие подсластители способны нарушить работу щитовидной железы. Соль. Если вы хотите улучшить состояние щитовидной железы, то выбирайте соль, содержащую йод. Полуфабрикаты. Добавки, входящие в состав таких продуктов, могут привести к проблемам с щитовидной железой, а также к сердечно-сосудистым заболеваниям и диабету второго типа.