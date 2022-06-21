Что нельзя добавлять в смузи: отвечает диетолог

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, какие продукты не стоит добавлять в смузи, чтобы напиток был не только вкусным, но и полезным.

В разговоре с РИА Новости Стародубова пояснила, что хорошими компонентами для смузи станут овощи, фрукты, ягоды, цельные злаки, орехи, а также молочные или кисломолочные продукты пониженной жирности. В тоже время медик отметила, что не стоит злоупотреблять этим напитком, так как употребление измельченных продуктов не приносит большой пользы здоровью из-за быстроусвояемых углеводов. При выборе между цельными овощами и фруктами, стоит отдать предпочтение последним.