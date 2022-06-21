Когда фастфуд может быть полезным

Диетолог Дарья Русакова заявила о пользе фастфуда в беседе с Ura.ru. По ее мнению, нечастое употребление такой еды может принести пользу для нервной системы.
«Если это не чаще раза в неделю и в умеренных количествах, нет противопоказаний по здоровью к фастфуду»,
– высказалась специалист.
Врач рекомендует употреблять фастфуд до обеда. Она также советует выбирать блюда. изготовленные из рыбы и морепродуктов. Их можно найти в популярных сетях, уточнила эксперт.
«Когда вы употребляете фастфуд, чтобы снизить калорийность, нужно пить напитки без добавления сахара и не газированные»,
– резюмировала диетолог.