Редиску назвали суперфудом

Суперфудом обычно считают экзотические ягоды годжи, ягоды асаи, семена чиа и тому подобные заморские продукты с высокой концентрацией полезных для здоровья веществ.

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Но в России и свои суперфуды есть: квашеная капуста, свекла и черника. А недавно турецкое издание En Son Haber посвятило целую статью удивительно полезным свойствам обычной редиски, назвав корнеплод суперпродуктом.

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Редиска сжигает жир

Причем в нужных местах, поскольку употребление редиса способствует уменьшению прослойки висцерального жира, который обволакивает внутренние органы и крайне опасен для сердечно-сосудистой системы. Редис низкокалориен, так что даже тазик салата из него не добавит лишних складок на животе. Вывод: редиску нужно включить в программы для похудения.

Источник витаминов и антиоксидантов

А вы знали, что редис бывает разных цветов: от белого до фиолетового? Все они по-своему неплохи, но предпочтение стоит отдавать более темным сортам. В 100 граммах редиса содержится 30% от необходимой человеку в сутки дозы витамина С. А кроме того, этот полезный овощ содержит необходимые для нервной системы витамины группы В, магний, железо, калий, кальций и антиоксиданты: катехины, пирогаллол, ванилиновую кислоту и другие фенольные соединения. И при этом в 100 граммах редиса всего 15 килокалорий.

Сдерживает рост раковых клеток

Редиска содержит серу и антиоксиданты, которые подавляют рост раковых клеток и размножение бактерий Helicobacter pylori, которые вызывают язву желудка. Поскольку многие виды рака бывают вызваны длительным воспалением из-за действия болезнетворных бактерий, а редис подавляет размножение бактерий, этот корнеплод можно назвать действенным средством профилактики онкологии.

Помогает сердцу и сосудам

Красный цвет нашей привычной редиске придает пигмент антоцианин, который благотворно действует на систему кровообращения. При употреблении редиски нормализуется артериальное давление, сосудам возвращается эластичность. Работе сердца способствует также высокое содержание в редисе калия и кальция.

Для профилактики диабета

Редис снижает уровень сахара в крови. А также способствует выработке организмом гормона, предотвращающего резистентность к инсулину. Так что если у вас проблемы с высоким сахаром в крови, налегайте на редиску.

Для печени и почек