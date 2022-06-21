Редиску назвали суперфудом

Суперфудом обычно считают экзотические ягоды годжи, ягоды асаи, семена чиа и тому подобные заморские продукты с высокой концентрацией полезных для здоровья веществ.
Но в России и свои суперфуды есть: квашеная капуста, свекла и черника. А недавно турецкое издание En Son Haber посвятило целую статью удивительно полезным свойствам обычной редиски, назвав корнеплод суперпродуктом.
Причем в нужных местах, поскольку употребление редиса способствует уменьшению прослойки висцерального жира, который обволакивает внутренние органы и крайне опасен для сердечно-сосудистой системы. Редис низкокалориен, так что даже тазик салата из него не добавит лишних складок на животе. Вывод: редиску нужно включить в программы для похудения.
А вы знали, что редис бывает разных цветов: от белого до фиолетового? Все они по-своему неплохи, но предпочтение стоит отдавать более темным сортам. В 100 граммах редиса содержится 30% от необходимой человеку в сутки дозы витамина С. А кроме того, этот полезный овощ содержит необходимые для нервной системы витамины группы В, магний, железо, калий, кальций и антиоксиданты: катехины, пирогаллол, ванилиновую кислоту и другие фенольные соединения. И при этом в 100 граммах редиса всего 15 килокалорий.
Редиска содержит серу и антиоксиданты, которые подавляют рост раковых клеток и размножение бактерий Helicobacter pylori, которые вызывают язву желудка. Поскольку многие виды рака бывают вызваны длительным воспалением из-за действия болезнетворных бактерий, а редис подавляет размножение бактерий, этот корнеплод можно назвать действенным средством профилактики онкологии.
Красный цвет нашей привычной редиске придает пигмент антоцианин, который благотворно действует на систему кровообращения. При употреблении редиски нормализуется артериальное давление, сосудам возвращается эластичность. Работе сердца способствует также высокое содержание в редисе калия и кальция.
Редис снижает уровень сахара в крови. А также способствует выработке организмом гормона, предотвращающего резистентность к инсулину. Так что если у вас проблемы с высоким сахаром в крови, налегайте на редиску.
Редис способствует очищению печени и почек от токсинов и выведению «грязи» из организма. Содержащиеся в редиске вещества помогают печени восстанавливаться после болезней и отравлений.