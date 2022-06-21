Три продукта, из-за которых вы потеете ночью

Потливость по ночам может являться одним из признаков менопаузы. Также она может быть связана с употреблением определённой еды или напитков.

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Специалисты медицинской организации London Medical подчёркивают, что уменьшить ночную потливость можно при помощи изменения рациона. Есть три продукта, которые могут заставить вас чаще потеть. Это алкоголь, кофеин, острая еда.

И это ещё не всё. К повышенной потливости по ночам может привести лишний вес. По этой причине эксперты из London Medical советуют женщинам регулярно заниматься спортом.

Уменьшить потливость по ночам можно также, если вечером включать на всю ночь вентилятор.

Кроме того, специалисты рекомендуют перед сном надевать меньше одежды, принимать холодный душ (либо мочить холодной водой запястья).