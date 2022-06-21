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52 минуты назад

Диетолог перечислила полезные свойства арбуза

RT на русском

Диетолог Анастасия Кривошей высказалась о полезных свойствах арбуза.

Диетолог перечислила полезные свойства арбуза
Фото: unsplashunsplash

В беседе с rostovgazeta.ru она напомнила, что арбуз полезен как диетический продукт, он богат магнием, калием и клетчаткой.

«Это положительно влияет на пищеварение и снижает риск образования камней в почках. Также арбузы низкокалорийны из-за того, что на 80% состоят из воды. На 100 г продукта приходится всего 38 ккал»,

— отметила эксперт.

Вместе с тем, считает Кривошей, монодиета вредна, так как употребление лишь одного продукта может привести к компульсивным перееданиям.

«Если питаться арбузом дольше трёх дней, начнёт уходить мышечная масса. Жировые отложения при этом никуда не денутся»,

— уточнила эксперт.

Еда,
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