Подолог перечислила продукты для красоты ступней

Врач-подолог Дина Гохил рассказала, как подготовить ноги к летнему сезону и ношению открытой обуви. В интервью для The Sun она перечислила необходимые продукты для красоты и здоровья ног, среди которых особо выделила сыр и молочные продукты.

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Врач отметила, что ступни почти все время находятся в закрытой обуви, что приводит к появлению на них мозолей и натоптышей. Чтобы подготовить ноги к лету, эксперт порекомендовала обратить внимание не только на косметический уход, но и на свой рацион.

«Важно убедиться, что вы придерживаетесь хорошо сбалансированной диеты и полноценно питаетесь, так как ваше питание влияет на все ваше тело, включая ваши ноги», — предупредила она.

Для начала врач советует включить в рацион грибы, рыбу, яйца и сыр. Они богаты витамином D и кальцием, которые необходимы для здоровья костей и суставов. Среди прочих продуктов, полезных для красоты ног, Гохил выделяет апельсины и брокколи, поскольку в них содержится снимающий воспаление витамин C. А чечевица, авокадо и орехи, например миндаль, снизят риск возникновения судорог в ногах.

«Дефицит некоторых витаминов группы В может увеличить вероятность судорог, поэтому регулярное и сбалансированное потребление продуктов, содержащих эти витамины, помогает предотвратить дефицит и снизить риск возникновения судорог», — объяснила она.

Не менее полезным, по мнению Гохил, будет присутствие в рационе продуктов с кальцием.

«Почти четверть костей тела находится в наших ногах, и кальций играет огромную роль в поддержании прочности нашей скелетной системы», — утверждает подолог.