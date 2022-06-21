Хотите придерживаться здорового питания? Ешьте больше белка

Исследование, проведенное специалистами из Университета Рутгерса, показало, что во время диеты более здоровые продукты выбирают те, кто употребляет достаточное количество белка. Также выяснилось, что это помогает избежать потери мышечной массы.
Анализ всех полученных учеными из Университета Рутгерса данных показал, что даже небольшое увеличение количества белка в рационе (например, с 18 до 20 процентов) влияет на выбор человеком продуктов. Результаты этого исследования были опубликованы в научном журнале Obesity.
В частности, оказалось, что худеющие люди, которые придерживались определенной диеты, при увеличении потребления белка начинали больше есть зеленых овощей и меньше — рафинированных зерен, добавленного сахара.
Всего в ходе исследования проводился анализ данных о более 200 женщин и мужчин, которые участвовали в клинических испытаниях Университета Рутгерса. Возраст испытуемых равнялся 24-75 годам, все они имели лишний вес. Они должны были похудеть, придерживаясь диеты с дефицитом 500 килокалорий. При этом специалисты в области питания посоветовали им 18 процентов килокалорий выделять на нежирный белок (бобовые, молочные продукты, птица, необработанное красное мясо, рыба), а остальную часть — на фрукты, овощи, цельнозерновые продукты.
Также команда ученых разделила всех участников на две группы в зависимости от их подхода к употреблению белка. Те, кто соблюдал диету, 18 процентов которой составляли белковые продукты, были охарактеризованы как группа с низким содержанием белка. Те же, кто добавил в рацион 20 процентов белка, считались группой с высоким содержанием белка.
В результате оказалось, что обе группы потеряли примерно 5 процентов веса за полгода. Однако люди, входившие в группу с высоким содержанием белка, употребляли более здоровые продукты (особенно много они ели зеленых овощей и меньше, чем раньше, — сахара, рафинированных зерен) и теряли меньше мышечной массы.