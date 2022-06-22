Названы полезные для работы мозга продукты

По его словам, клеткам головного мозга необходимы определенные питательные вещества, чтобы они эффективно выполняли свои функции. В частности, им необходимы омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в рыбе.

Врач отметил, что другие полезные для работы мозга вещества входят в состав овощей и фруктов. По его словам, работу мозга также стимулируют кофе, чай и шоколад. Он подчеркнул, что эти продукты помогают быстро взбодриться. При этом он предупредил, что кофе и шоколадом злоупотреблять не стоит.