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4 часа назад

Названы полезные для работы мозга продукты

Lenta.ruиещё 4

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Ярослав Ашихмин назвал полезные для работы мозга продукты в беседе с радио Sputnik.

Названы полезные для работы мозга продукты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, клеткам головного мозга необходимы определенные питательные вещества, чтобы они эффективно выполняли свои функции. В частности, им необходимы омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в рыбе.

Врач отметил, что другие полезные для работы мозга вещества входят в состав овощей и фруктов. По его словам, работу мозга также стимулируют кофе, чай и шоколад. Он подчеркнул, что эти продукты помогают быстро взбодриться. При этом он предупредил, что кофе и шоколадом злоупотреблять не стоит.

Также положительное влияние на состояние головного мозга может оказывать интервальное голодание, сказал терапевт.

Еда,Ярослав Ашихмин,
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