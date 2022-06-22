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4 часа назад

Малышева перечислила вредные для суставов продукты с грядки

Inc-News

Если верить известному теле-доктору, не все выращенное на огороде может быть полезным.

Малышева перечислила вредные для суставов продукты с грядки
Фото: Inc-NewsInc-News

Известный врач и телеведущая Елена Малышева в очередном выпуске программы «Жить здорово!» рассказала о том, какие продукты с нашего огорода могут навредить нашим же суставам.

В первую очередь специалист отметила лук-порей, шпинат и ревень, которые часто на наших грядках растут в изобилии.

Доктор напоминает о том, что в этой зелени содержатся так называемые оксалаты – вещества, как раз и вызывающие заболевания суставов и воспалительные процессы в них.

Правда, чтобы уж совсем никто не пугался, речь идет о последствиях при ежедневном употреблении в больших объемах.

Еда,Елена Малышева,
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