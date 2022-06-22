Малышева перечислила вредные для суставов продукты с грядки

Если верить известному теле-доктору, не все выращенное на огороде может быть полезным.
Известный врач и телеведущая Елена Малышева в очередном выпуске программы «Жить здорово!» рассказала о том, какие продукты с нашего огорода могут навредить нашим же суставам.
В первую очередь специалист отметила лук-порей, шпинат и ревень, которые часто на наших грядках растут в изобилии.
Доктор напоминает о том, что в этой зелени содержатся так называемые оксалаты – вещества, как раз и вызывающие заболевания суставов и воспалительные процессы в них.
Правда, чтобы уж совсем никто не пугался, речь идет о последствиях при ежедневном употреблении в больших объемах.