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49 минут назад

Названы летние продукты, опасные для здоровья

РИА "ФедералПресс"

Россиянам назвали блюда и продукты, которые могут вызвать отравление летом. Подробности рассказали в Роспотребнадзоре.

Названы летние продукты, опасные для здоровья
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Самыми опасными продуктами питания, вызывающими пищевые отравления, – это салат с майонезом и сметаной, кондитерские изделия с кремом, шаурма, котлеты, рулеты, паштеты, студень, фрукты и овощи и др»,

– перечислили специалисты.

С этими блюдами могут передаваться возбудители таких инфекций как сальмонеллезов, кампилобактериозов, иерсиниозов, дизентерии, норовирусной и ротавирусной инфекций, вирусного гепатит А и других болезней.

Более того, причинной пищевых отравление и инфекционных болезней могут стать пищевые токсикоинфекции, когда в продуктах питания или блюдах накапливаются токсины различных микроорганизмов.

Еда,Роспотребнадзор,
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