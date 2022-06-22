Названы летние продукты, опасные для здоровья

Россиянам назвали блюда и продукты, которые могут вызвать отравление летом. Подробности рассказали в Роспотребнадзоре.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Самыми опасными продуктами питания, вызывающими пищевые отравления, – это салат с майонезом и сметаной, кондитерские изделия с кремом, шаурма, котлеты, рулеты, паштеты, студень, фрукты и овощи и др»,

– перечислили специалисты.

С этими блюдами могут передаваться возбудители таких инфекций как сальмонеллезов, кампилобактериозов, иерсиниозов, дизентерии, норовирусной и ротавирусной инфекций, вирусного гепатит А и других болезней.