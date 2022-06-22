Выбираем сочные и полезные сезонные фрукты

— Так, самый популярный июньский фрукт нектарин наощупь должен быть не слишком мягким, но и не очень твердым. Если вы съедите недоспевший плод, можно получить отравление. Посмотрите на кожицу нектарина: если она слишком сильно блестит, это говорит о том, что ее натерли парафином — а это очень вредно. Лучше всего брать ярко-желтый плод с красными «боковушками» и ярко-выраженным сладким запахом без примесей,