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3 часа назад

Врач объяснил, так ли полезны на самом деле супы

Мира Маркина

В новом выпуске на своем YouTube-канале врач общей практики Михаил Петрик разъяснил, так ли полезны на самом деле супы, как нам внушают с самого детства.

— Есть культуры, где люди супы не едят, и у них никто раньше времени не умирает, и все в порядке с желудочно-кишечным трактом. Давайте перечислим, что входит в состав борща: мясо, вода и овощи. Все эти ингредиенты мы можем съесть без жидкости, получив столько же полезных веществ. Из бульона, который варится час–два, мы получим все то же самое, что и из куска обычного вареного мяса. Поэтому употребление супов — это дань кулинарной традиции региона, не более, — пояснил врач.

Также он отметил, что супы хороши тем, что быстрее утоляют чувство голода благодаря своей температуре и объему, но при этом имеют меньше калорий, чем второе блюдо - например, гарнир с мясом. Их можно употреблять в вечернее время, дабы не повышать уровень инсулина в крови, однако это касается овощных супов с мясом и лишь с небольшим количеством картофеля, без добавления сливок или сыра.

Ранее доктор Мясников рассказывал о бесполезных супах.

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