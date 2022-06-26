Правда ли, что пиво богато женскими гормонами

Миф о том, что пиво богато женскими гормонами распространен повсеместно, и многие действительно в него верят. Однако имеет ли он что-то общее с реальностью, или это не более, чем выдумка? Разбирался "Рамблер".

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В пиве содержится хмель, а в хмеле – фитоэстроген, который является растительным аналогом женского гормона эстрогена. Именно этот факт и лег в основу мифа о том, что злоупотребление пива провоцирует увеличение груди у мужчин и делает их женоподобными.

Но на самом деле все отнюдь не так. Дело в том, что гормон, содержащийся в пивном хмеле, гораздо слабее эстрогена. Чтобы "пивной гормон" существенным образом повлиял на гормональный фон, нужно выпить не меньше цистерны хмельного напитка, а это уже чревато алкогольным отравлением. Даже те, кто потребляют пиво ежедневно, вряд ли справятся с такой порцией, а значит, на их гормональном фоне данный напиток никак не отразится.

Кроме того, важно отметить, что фитоэстроген помимо пива содержится в орехах, крупах, бобовых, тофу, овсе и других крупах – то есть в здоровой пище, которую рекомендуют употреблять спортсменам и людям, следящим за своим питанием. При этом внешний вид тех, чей рацион состоит из такой пищи, в худшую сторону не меняется.