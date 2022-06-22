Топ-6 самых продуктов, убивающих зубы

Максим Копылов, стоматолог-хирург, пародонтолог, ортопед со стажем более 16 лет, рассказал, какие продукты не стоит есть, чтобы не испортить зубы.

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Изначально у людей разный цвет эмали. Природный цвет зубов зависит от нескольких факторов.

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Генетический — он определяет цвет дентина, твёрдого слоя зуба под эмалью, который составляет его основу. Дентин может иметь желтоватый, коричневатый и сероватый оттенок.

Степень минерализации эмали — она влияет на способность пропускать лучи света, что придаёт каждому зубу особый оттенок. Чем эмаль тоньше, тем сильнее просвечивает натуральный цвет дентина. Далее на цвет эмали влияют факторы «приобретённые».

Кроме того, у разных людей зубы окрашиваются с разной интенсивностью — это зависит от свойств эмали. На более шероховатой поверхности пигмент оседает лучше, в то время как на гладких зубах ему сложнее «зацепиться».

Какие продукты окрашивают зубы

Зубная эмаль постоянно подвержена «атаке» разного рода красителей, которые попадают в полость рта. В основном это красители, содержащиеся в еде и напитках. Особенно в тех, которые мы употребляем на ежедневной основе: кофе и чай содержат сильнейший пигмент, который способен привести к потемнению эмали до нескольких тонов. Вина также окрашивают эмаль.

К сильно пигментированным продуктам относятся ягоды: черника, голубика, шелковица, гранат. В утешение скажу, что клубника и малина не так сильно окрашивают эмаль и ими можно лакомиться без зазрения совести.

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Что ещё может изменить цвет зубов

Сильнейший фактор, влияющий на цвет зубов, — курение. О его вреде для здоровья хорошо известно.

Что касается эстетики зубов, при курении выделяется сильнейший пигмент, придающий зубам стойкий жёлтый, иногда коричневатый оттенок, который вы часто видите у заядлых курильщиков. Кроме того, как хирург и пародонтолог не могу не отметить, что курение критически увеличивает риск развития пародонтита (заболеваний дёсен). Поэтому нарушение эстетики для курильщика не главный риск — стоит больше опасаться потери здоровья зубов и дёсен.

Как сохранить белые и здоровые зубы

Чтобы сохранить природный цвет зубов, необходимо тщательно ухаживать за полостью рта в домашних условиях. Средства гигиены должны быть подобраны индивидуально для вас врачом-стоматологом. Только доктор может оценить состояние твёрдых и мягких тканей полости рта и назначить наиболее эффективную и безопасную пасту, щётку, зубную нить и дополнительные средства гигиены по необходимости (скребок для языка, ёршики, ирригатор, ополаскиватель и другие).

Цвет эмали можно осветлить несколькими способами. Первый и самый простой — профессиональное клиническое отбеливание. Современные системы отбеливания не только безопасны, но и достигают эффекта осветления эмали до восьми тонов. Во время процедуры отбеливания можно одновременно насытить зубную эмаль полезными микроэлементами и тем самым укрепить её. Пациентам, проходящим отбеливание, мы всегда рекомендуем делать глубокую реминерализацию эмали.

Второй и не такой очевидный способ — профессиональная гигиена полости рта. Это клиническая процедура, включающая снятие мягких и твёрдых отложений (налёта), полировку эмали, воздушно-абразивую обработку (airflow), минерализацию зубов. После такой процедуры зубная эмаль становится гладкой, глянцевой и достигает эффекта осветления до двух тонов.